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Правительство Татарстана договорилось с региональными управлениями налоговой службы и пенсионных фондов о том, что налоги и взносы, которые зависли в проблемных банках, будут считаться уплаченными. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на уполномоченного при президенте Татарстана по защите прав предпринимателей Тимура Нагуманова.

Всех предпринимателей, которые подадут в налоговую инспекцию заявление о зачислении платежей, пригласят на специальную комиссию, объясняет Нагуманов.

«Комиссия решит, можно ли считать данную компанию или предпринимателя добросовестным налогоплательщиком (плательщиком взносов) и на этом основании засчитывать уплату в бюджет», – сказал он.

По законодательству налоги и взносы во внебюджетные фонды считаются уплаченными с момента предъявления в банк платежного поручения при условии наличия на расчетном счете необходимого объема денежных средств.

В 2001 году Конституционный суд поднимал вопрос о добросовестности налогоплательщика, который знал или мог знать о проблемах банка, но все равно проводил через него платежи. С 2014 года в случае выплаты налогов через проблемные банки, налоговые органы приглашали компании на специальные комиссии. При этом на уровень региона вопрос о добросовестности налогоплательщиков вышел впервые, отмечает издание.

«Обычно комиссии – это единичные, сугубо индивидуальные случаи, часто заканчивающиеся судами компаний с инспекциями ФНС»,– сказал партнер Taxology Алексей Артюх.

Сейчас речь идет о Татфондбанке и Интехбанке, однако власти республики хотят и дальше использовать эту практику при банкротствах других финансовых организаций, отмечает Нагуманов. По данным источников издания, вопрос легитимности этой меры может быть поднят на встрече экс-президента республики Минтимера Шаймиева с Владимиром Путиным 19 января.