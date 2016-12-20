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Несколько крупных банков из топ-10 собираются отправить главе Банка России Эльвире Набиуллиной письмо с просьбой не вводить обязательное требование о переводе всех бюджетных средств на карту «Мир». Об этом сообщает «Коммерсант».

Обращение планируют подготовить Альфа-банк, «Открытие», Промсвязьбанк и другие банки, уточняют источники издания.

В декабря 2016 года в закон «О национальной платежной системе» были внесены поправки, согласно которым с 1 января 2018 года граждане могут получать все бюджетные пенсии и зарплаты только на карту «Мир».

Официально представители банков сообщили изданию, что технически требование выполнимо. Однако источники «Коммерсанта» отмечают, что подобная инициатива противоречит антимонопольному законодательству. Это также может ограничить возможности граждан по использованию собственных средств.

«Пусть пишут письмо. Я не думаю, что здесь есть какие-то компромиссные решения по этому поводу»,– заявил автор законопроекта Анатолий Аксаков.

Он считает, что у банкиров мало шансов на изменение ситуации, так как решение было принято два года назад и сейчас просто устанавливаются сроки.

Национальная система платежных карт была создана после того, как из-за введенных против Москвы санкций Visa и Mastercard прекратили работу с некоторыми банками российскими. Первые карты «Мир» были выпущены в декабре 2015 года.