Первый вопрос китайскому миллиардеру Джеку Ма на экономическом форуме в Давосе был вполне предсказуем: все хотели знать, что основатель интернет-ритейлера Alibaba обсуждал на недавней встрече с избранным президентом США Дональдом Трампом. «Это была продуктивная встреча. Намного лучше, чем я ожидал», – улыбался Ма. Выступление бывшего учителя английского языка, а теперь – одного из богатейших людей Китая в Давосе длилось всего 30 минут, но за это время он успел рассказать – почему США неправильно тратили деньги последние 30 лет, зачем Alibaba пришла в Голливуд и в чем заключается его концепция «30–30–30», которая должна изменить мир.

О чем говорить с президентом?

Встреча Джека Ма с Дональдом Трампом состоялась за неделю до форума в Давосе. Инициатором был Трамп. Когда китайский бизнесмен в первый раз получил приглашение встретиться с избранным президентом США, то не воспринял его всерьез: «Я подумал: “Это правда или нет?”. Я не был готов к этому, я не знал, о чем говорить с ним». Но потом его попросили о встрече еще и еще раз, а в конце концов – передали приглашение через друга. О чем глава Alibaba говорил с Трампом? О торговле, сельском хозяйстве и малом бизнесе.

«Я смотрел все новости и слышал, что [о нем] говорят. Но Трамп оказался человеком широких взглядов.Он был рад услышать то, что я хотел ему сказать. Поэтому я считаю, что выиграл от встречи», – доволен Ма.

30 лет назад, когда Ма только выпустился из университета, у США, по его словам, была только одна стратегия – отдавать все производство на аутсорс в Мексику, Китай и Индию. «Я думаю, это была отличная стратегия. Американцы хотели заниматься развитием технологий и держать все бренды», – говорит Ма. При этом на глобализации американские компании заработали миллиарды долларов. В качестве примера, Ма рассказал историю о том, как он хотел купить пейджер компании Motorola: «Он стоил $250. Моя зарплата как учителя была $10 в месяц. А реальная стоимость этого пейджера – $8 за чип». Microsoft, IBM, Cisco и другие компании за 30 лет заработали денег больше, чем есть у четырех крупнейших банков Китая вместе взятых, говори Ма. Но на что они были потрачены?