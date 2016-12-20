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Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж отступил от своего обещания добровольно вернуться в США. Об этом пишет Associated Press со ссылкой на его адвокатов.

Ранее Ассанж согласился на экстрадицию в США при условии, что американские власти помилуют информатора Челси Мэннинг. 12 января Президент Барак Обама смягчил приговор Мэннинг, однако согласно указу, она проведет в тюрьме еще 4 месяца.

При этом адвокаты Ассанжа отмечают, что условия не были выполнены со стороны США.

«То, что сделал президент Обама – это не то, чего хотел Ассанж», – заявил Барри Поллак.

Другой адвокат Ассанжа Мелинда Тейлор подтвердила, что ее подопечный просил полного и «незамедлительного» помилования Челси.

Ранее в твиттере Wikileaks Джулиан Ассанж заявил, что будет счастлив вернуться в США, если ему гарантируют соблюдение всех его прав.

Американский военный Брэдли Мэннинг был арестован в мае 2010 года по подозрению в передаче WikiLeaks более 700 тысяч американских дипломатических документов, касающихся, в том числе, операции США в Ираке. В 2013 году Мэннинга приговорили к 35 годам тюрьмы. На следующий день после вынесения приговора Мэннинг объявил, что он является женщиной по имени Челси.