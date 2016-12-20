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Депутат Госдумы Сергей Железняк заявил о поступивших ему предложениях заплатить деньги, чтобы материалы политика Алексея Навального о его дочерях не были опубликованы. Об этом этом он рассказал в эфире телеканала «Дождь».

«Перед каждой публикацией о моих дочерях от его имени на меня выходили люди и предлагали мне за деньги не ставить этот материал. Каждый раз они были посланы», – сообщил Железняк.

По словам депутата, к нему обращались два раза и просили $100 тысяч и $150 тысяч.

Железняк не стал утверждать, что предложения исходили от самого Навального, и допустил, что это могло быть провокацией. Он добавил, что не обратился в правоохранительные органы, потому что считает это дело «пустотой».

В октябре 2016 Алексей Навальный опубликовал материал о двух дочерях Железняка, которые, вопреки данным ранее обещаниям депутата, не вернулись в Россию после учебы за границей. Железняк ответил, что не скрывал нахождение своих детей за рубежом и подтвердил, что его дочери продолжают там учиться.