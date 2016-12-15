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В Испании задержали программиста из Таганрога Станислава Лисова. Об этом RT рассказала его супруга Дарья Лисова, задержание россиянина подтвердили в российском посольстве в Испании.

Лисова задержали в аэропорту Барселоны 13 января, полиция пояснила, что это делается по запросу ФБР и Интерпола, уточнила Дарья Лисова.

Официальных обвинений, по ее словам, Лисову не предъявлено, он находится в тюрьме Brians в каталонском Мартореле. Пресс-секретарь посольства России в Испании сообщил RT, что дипломаты обратились к испанским властям с запросом о причинах задержания россиянина.

Станислав Лисов, как отмечает RT, занимается поддержкой и разработкой сайтов. До 2013 года, по данным телеканала, он работал в одной из компаний Таганрога специалистом по контролю качества программного обеспечения.

Спецслужбы США в января опубликовали данные расследования о якобы вмешательстве России в выборы американского президента. Разведка США официально заявила, что хакерские атаки, которые происходили во время кампании, инициировал лично президент России Владимир Путин.

Секретную часть доклада представили действующему президенту США Бараку Обаме и избранному главе государства Дональду Трампу. Трам заявил, что хакерские атаки не повлияли на исход выборов в США, ажиотаж вокруг хакеров, за которыми могут стоять российские власти, он назвал «политической охотой на ведьм».