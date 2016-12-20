10:34

Конституционный суд (КС) России огласил решение о возможности выплатить €1,8 млрд компенсации бывшим акционерам ЮКОСа по решению Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ).

Как сообщает «Прайм», КС разрешил не платить компенсацию. По мнению Конституционного суда, постановление ЕСПЧ по «делу ЮКОСа» нарушает положения Конституции России о правах человека, добавляет «Интерфакс».

«Постановление ЕСПЧ не может считаться обязательным для исполнения, если по своему смыслу вступает в противоречие с положениями Конституции России, касающихся прав и свобод человека и основ конституционного строя», – сказал на заседании председатель суда Валерий Зорькин.

Трансляция заседания ведется на сайте КС. Как заметил Зорькин, Конституционный суд не может поддержать данное в решении ЕСПЧ толкование Конвенции о правах человека.

«Россия вправе отступить от наложенных на нее обязанностей, если это единственный способ не нарушить Конституцию РФ», – приводит слова председателя КС «Прайм».

Вместе с тем, Зорькин отметил, что КС признает «фундаментальные значения европейской системы защиты прав и свобод человека» и готов «к поиску компромисса для поддержания этой системы».

Говоря о ЮКОСе, Зорькин заявил о налоговых нарушениях со стороны компании, по словам председателя КС, ее деятельность «как злостного неплательщика налогов имела праворазрушающий эффект» (цитата по «Интерфаксу»).

Проверить законность постановления просил российский Минюст. Ведомство указывало, что Европейский суд принял решение о компенсации, применив положения Конвенции о защите прав человека в истолковании, которое приходит к расхождению с российской Конституцией. КС рассмотрел заявление на закрытом заседании в декабре 2016 года.

ЕСПЧ постановил выплатить экс-акционерам ЮКОСа €1,8 млрд в 2014 году, жалоба была рассмотрена в 2011 году. Суд признал необоснованным взыскание с нефтяной компании в 2000–2011 годах штрафов за нарушение налогового законодательства, напоминает ТАСС.

Жалобу в ЕСПЧ на Россию ЮКОС подал в 2004 году, всего компания требует от государства $98 млрд, уточняет РАПСИ. Компания расценивает действия налоговых органов, которые привели к банкротству ЮКОСа, как незаконный отъем собственности.

Российская сторона настаивает, что компания использовала налоговые схемы, противоречащие законам РФ.

Третейский суд в Гааге в 2014 году признал, что бывших акционеров ЮКОСа незаконно лишили активов и обязал Россию выплатить $50 млрд, решение вступило в силу в начале 2015 года. Россия заявляла, что средства на компенсацию в бюджете страны не заложены.

Кроме того, как объясняли в Следственном комитете РФ, государство не обязано платить эти деньги, так как бывший владелец ЮКОСа Михаил Ходорковский якобы незаконно приобрел нефтяную компанию в ходе залогового аукциона в 1995 году. Сам бизнесмен эти данные отрицал.

Весной 2016 года Окружной суд Гааги постановил, что Гаагский арбитраж не имел юрисдикции в отношении дела ЮКОСа и отменил взыскание $50 млрд.

Российская Госдума в декабре 2015 года одобрила закон, который ставит решения КС выше резолюций ЕСПЧ. В июле того же года Конституционный суд принял постановление, устанавливающее верховенство Конституции РФ над решениями ЕСПЧ.