Стандартный провинциальный анекдот: в декабре на пресс-конференции Владимира Путина уральский журналист Максим Румянцев пожаловался на жизнь в поселке Серебрянка Свердловской области – формально поселок входит в состав Нижнего Тагила, но на самом деле между Серебрянкой и городом фактически нет дороги, и серебрянские пенсионеры даже не могут доехать до города, чтобы получить пенсию. «При мне старики получали продукты в долг: деньги – в Тагиле, село от Тагила в 70 километрах, доехать туда было невозможно, – говорил журналист. – Пообещали дорогу построить в 2018 году, а все это время людям как жить?»

Путин ответил, что обратит внимание губернатора на эту ситуацию, «а он, надеюсь, отреагирует»; и действительно, сразу после новогодних праздников в Серебрянку приехал свердловский губернатор Евгений Куйвашев, который пообещал засыпать щебнем разрушенную временем и непогодой гравийную дорогу, но не всю, а только самые непроходимые ее участки, поскольку ремонт всей дороги (около 60 км) будет стоит столько же, сколько весь областной бюджет ремонта дорог – 1,5 млрд рублей.