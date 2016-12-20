Профессор экономики Нью-Йоркского университета и бывший сотрудник Всемирного банка Уильям Истели совсем не похож на кабинетного ученого, если, конечно, не считать аккуратной профессорской бородки. Экономист, в буквальном смысле объездивший полмира, часто обращается к собственному опыту, когда разбирает очередной кейс помощи международных институтов развивающимся странам (заодно подвергая язвительной критике действия бывшего работодателя). «Мы, экономисты, занимающиеся бедными странами, должны оставить в прошлом наше прежнее высокомерие», – писал Истерли 15 лет назад в книге «В поисках роста: приключения и злоключения экономистов в тропиках». Последняя работа автора – «Тирания экспертов: экономисты, диктаторы и забытые права бедных», презентация которой состоялась на минувшей неделе в рамках Гайдаровского форума (вышла в Издательстве Института Гайдара). В ней Истели продолжает крестовый поход против предрассудков и упрощений сложной картины мира, которыми грешит Запад, – от аналитика МВФ до Билла Гейтса. Republic публикует главу «Мой дом: моя крепость – или моя тюрьма?», посвященную эмиграции, которая нередко считается едва ли не преступлением по отношении к родине эмигранта.

7 марта 2012 года в New York Times Magazine шотландский журналист Мэтт Мак-Аллистер опубликовал статью: «Америка крадет врачей со всего света». Автор сетовал на «утечку» врачебного персонала из бедных государств в богатые, особенно выделяя тех, кто переезжал в США из африканских стран. В фокусе статьи оказался Кунджи Десаи, врач из Замбии, покинувший родину, чтобы работать в университетской больнице в Ньюарке, штат Нью-Джерси. Оставляя родную страну ради солидной позиции в Америке, доктор Десаи не мог не чувствовать себя виноватым.

В своей публикации Мак-Аллистер сочувственно процитировал статью из британского медицинского журнала Lancet, где говорилось, что привлечение на работу врачебного персонала из Африки следует расценивать как преступление. Автор статьи в Lancet назвал «кражу» специалистов «серьезным нарушением» прав человека. Тех, кто «крадет» врачей из африканских стран, он предложил привлекать к Международному уголовному суду, т. е. преследовать их так, как если бы они совершили военные преступления.