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Закупочная цена на новогодние украшения фонарей на Тверской улице в Москве оказалась примерно в пять раз выше реальных затрат на декорирование. Соответствующие подсчеты провела Meduza.

По данным издания, стоимость одного «бокала с шампанским» с учетом материалов и монтажа составила около 475 тысяч рублей. Однако по результатам тендеров, проведенным правительством, каждый «фужер» обошелся бюджету столицы более чем в 2,2 млн рублей.

Всего на Тверской перед Новым годом было установлено 64 световых конструкции, напоминающих бокалы с шампанским. Тендер на оформление выиграла фирма «Форум», которая, по данным Meduza, принадлежит адвокату Ольге Керецман, имеющей связи с бизнес-структурами братьев Бориса и Аркадия Ротенбергов.

Как ранее выяснило издание, в общей сложности на праздничное оформление Москвы перед Новым годом из столичного бюджета было потрачено почти 7 млрд рублей. «Форуму» достались контракты на 688,5 млн рублей, а крупнейшим подрядчиком (на 1,93 млрд рублей) стали структуры холдинга «Ташир», принадлежащего миллиардеру Самвелу Карапетяну.

В конце декабря РБК представило свою оценку затрат московского бюджета на декорирование города к праздникам. Согласно подсчетам РБК, они должны были составить примерно 2,8 млрд рублей. Для сравнения, в 2015 году РБК оценивало затраты на установку новогодних елей в городе в 260 млн рублей.