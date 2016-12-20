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Первоначальная эйфория в связи с избранием Дональда Трампа президентом США в Кремле сменилась на скептицизм, пишет Bloomberg со ссылкой на четырех высокопоставленных российских чиновников.

Как уточняет агентство, в Кремле начали сомневаться в том, что избрание Трампа поспособствует разрядке в отношениях России и США.

По словам собеседников агентства, у Москвы вызывают опасения заявления Трампа, которые часто имеют противоречивый характер.

Bloomberg, в частности, приводит в пример высказывания Трампа о ядерном оружии. Так, в декабре 2016 года он заявил, что США должны значительно «расширить» свой ядерный потенциал, а позже в январе призвал «очень существенно» его сократить.

Агентство также отмечает, что российские чиновники могут намеренно принижать ожидания Москвы от Трампа, чтобы развеять подозрения США о его поддержке Кремлем.

В середине ноября президент России Владимир Путин провел с Трампом телефонный разговор, в ходе которого лидеры двух стран обсудили нормализацию отношений между Москвой и Вашингтоном. Позже пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что общий тон их беседы соответствовал предвыборным обещаниям Трампа о российско-американских отношениях.

В декабре Кремль отказался от предложения главы европейской дипломатии Федерики Могерини об объединении ЕС и России в противовес политике Трампа. Как отметил тогда Песков, «это не тот подход, который отвечал бы нашим интересам».

В конце декабря Трамп рассказал, что Путин направил ему «самые теплые поздравления с Рождеством и Новым годом». Он добавил, что в своем послании российский лидер призвал его к восстановлению двустороннего сотрудничества между Россией и США.