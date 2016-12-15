11:30

Несколько человек погибли в небольшом отеле в Италии, на который сошла снежная лавина из-за землетрясения, произошедшего 18 января. Об этом сообщает BBC News со ссылкой на экстренные службы.

Как передает Reuters, в отеле находились 30 человек. Сколько из них погибли, агентство также не уточняет.

«Би-би-си» добавляет, что из-за схода лавины обрушилась крыша отеля. По данным Ростуризма, российских туристов в отеле не было, передает «Интерфакс».

Землетрясение магнитудой 5,4 произошло в Италии утром 18 января. Толчки ощущались в Риме и Флоренции.

В августе 2016 года в Италии из-за землетрясения в центральной части страны погибли больше 240 человек.