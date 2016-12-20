11:49

Российский Минюст удовлетворен решением Конституционного суда РФ по делу о компенсациях бывшим акционером ЮКОСа.

Об этом сообщил полномочный представитель РФ в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) и замглавы Минюста Георгий Матюшкин, передает «Интерфакс».

По словам полпреда, министерство обещает не злоупотреблять подобным механизмом в отношении других решений ЕСПЧ.

«Мы удовлетворены решением КС, однако я считаю, что это исключительный механизм, Минюст при большом количестве решений ЕСПЧ прибегал к нему всего два раза», – сказал Матюшкин.

КС РФ 19 января разрешил не выполнять решение ЕСПЧ о выплате €1,8 млрд бывшим акционерам нефтяной компании. При этом, как сказал председатель суда Валерий Зорькин, Россия может рассмотреть вопрос об определенных компенсациях.

«Россия вправе на основе доброй воли произвести определенные выплаты бывшим акционерам компании, пострадавшим от неправомерных действий ее менеджмента, за счет выявляемого имущества ЮКОСа», – цитирует РИА Новости постановление КС.

Совет Европы обеспокоен решением российского Конституционного суда, передает «Интерфакс» слова представителя генерального секретаря этой организации. В Совете изучают судебное решение, позиция организации будет обнародована позднее.

ЕСПЧ постановил выплатить экс-акционерам ЮКОСа €1,8 млрд в 2014 году. Суд признал необоснованным взыскание с нефтяной компании в 2000–2001 годах штрафов за нарушение налогового законодательства.