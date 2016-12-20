12:07

Минфин, Минэкономразвития и Банк России разрабатывают план по снижению долгосрочной волатильности реального курса рубля. Об этом в интервью Bloomberg 19 января рассказал первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов, передает «Прайм».

«Сейчас волатильность рубля бьет по экспортерам, не дает им планировать бизнес», – пояснил он.

По словам Шувалова, власти обсуждают предложения о том, как будет взаимодействовать ЦБ и правительство в случае отклонения цен на нефть от запланированного в бюджете уровня. Первый вице-премьер отметил, что при текущих ценах на нефть и принятом решении не направлять дополнительные нефтегазовые доходы на бюджетные расходы можно «с уверенностью говорить о возможности покупки валюты на рынке».

18 января аналитики Sberbank CIB в своем отчете указали, что действия Центробанка свидетельствуют – регулятор пока не готов к активным валютным интервенциям, что, в свою очередь, будет способствовать дальнейшему укреплению рубля. До этого директор департамента денежно-кредитной политики ЦБ Игорь Дмитриев заявил, что курс российской валюты является плавающим – это позволяет погасить макроэкономические шоки. Дмитриев также подтвердил, что у ЦБ по-прежнему нет таргета по курсу рубля.

После заявлений Шувалова российская валюта начала дешеветь. К середине валютных торгов Московской биржи 19 января курс евро вырос на 33 копейки до 63,63 рубля, а курс доллара США прибавил 13 копеек и достиг 59,69 рубля. К 12:25 мск единая валюта ЕС подорожала на 45 копеек, а доллар – на 24 копейки.

Позднее стоимость американской валюты поднялась до 60 рублей (впервые с 11 января), а евро – приблизилась к 64 рублям (максимуму с 3 января).

12 января глава Минэкономразвития Максим Орешкин заявил, что валюта РФ больше не является переоцененной, а за последние два года рубль и рублевые активы стали самыми крепкими и сильными активами в мире.В тот же день Центробанк сообщил, что по итогам 2016 года реальный эффективный курс рубля в 2016 году увеличился на 20,7% (после роста в 2015 году на 0,9%).