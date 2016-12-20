Почему Игорь Иванович Сечин ездит с мигалкой? Странный вопрос. Потому что может. Ну и что, что по закону мигалка ему не положена? Может – и ездит. В этом – и закон, и пророки. А прочие законы не для Игоря Ивановича писаны.

Чего вообще не может Игорь Иванович Сечин? Однажды, например, давно, году этак в 2003, ему, кажется, показалось, что владельцы компании ЮКОС готовят заговор. Или, не исключено, ему просто понравилась компания ЮКОС. Историки потом разберутся. Но в ход пошел доклад Совета по национальной стратегии «Государство и олигархия», владелец ЮКОСа на десять лет переехал в края холодные, на неуютную казенную квартиру, а освободившись, и вовсе покинул Россию обычную и создал Россию открытую («Открытую Россию», вернее).