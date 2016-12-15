12:20

Российское правительство планирует понизить минимальный размер выплат госкомпаний до 25% от чистой прибыли по МСФО. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на двух чиновников, знакомых с ситуацией.

При этом правительство собирается продолжить добиваться более высоких дивидендов с ряда компаний, рассказал один из собеседников агентства. Названия компаний он не уточнил.

Правительство добилось повышения размеров отчислений госкомпаний на дивиденды с 25% до 50% от их прибыли в апреле 2016 года. Как тогда подчеркнул премьер-министр Дмитрий Медведев, за счет такой меры в бюджет могут поступить дополнительные 100 млрд рублей.

В ноябре глава Минфина Антон Силуанов рассказывал, что в 2017 году исключений из правила о перечислении в бюджет 50% прибыли госкомпаний не будет.

Правительственное постановление коснулось в том числе «Газпрома», «Алросы», «Башнефти», «Зарубежнефти», «РусГидро», «Совкомфлота», «Транснефти» и «Роснефтегаза».

Глава «Роснефти» Игорь Сечин указывал, что утвержденная правительством дивидендная политика «Роснефти» предусматривает выплаты акционерам в размере 35% от прибыли. В декабре Медведев поручил проработать вопрос о повышении дивидендов «Роснефти».