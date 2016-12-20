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В январе компания Medium потеряла сразу треть работников. Владельцы сервиса, придуманного для упрощения публикации и распространения текстов в Сети, закрыли два офиса – в Нью-Йорке и Вашингтоне. Исполнительный директор компании Эв Уильямс сначала успокаивал сообщество, подводя итоги прошлого года – за счет переезда на Medium нишевых изданий показатели платформы выросли на 300%, но под конец расстроился и сказал правду: «Денег нет, рекламная модель не работает, нам нужно что-то новое». Этим он мало кого удивил. Издатели, переехавшие на Medium, в курсе и уже давно опасаются, что сервис попросту закроется. Нативная реклама не принесла необходимых денег, а венчурные инвесторы уже вложили в проект $132 млн. Тем не менее в Medium смогли сформулировать возможную концепцию спасения журналистики: «Мы верим, что люди, информирующие и просвещающие других должны быть награждены за то, сколько пользы они принесли читателям, а не за секунды внимания, которые их текст привлек, удовлетворив нужды рекламодателей».

Рекламная модель превратила журналистику в контент-бизнес. «Мы создаем контент, чтобы заполнить некую пустоту. Мы не работаем над сервисами, которые решают проблемы людей», – пишет профессор CUNY Джефф Джарвис. В своей книге «Geeks Bearing Gifts» он приводит такой парадокс: во время урагана Сэнди, который обрушился на Нью-Йорк в 2012 году, локальная пресса пробила очередное дно. Джарвису, как и другим жителям Нью-Джерси нужно было знать всего лишь несколько простых вещей – какие дороги закрыты, как добраться до ближайших работающих заправок, где можно подзарядить телефон или ноутбук, где можно купить продукты. Вместо этого местные СМИ, а также крупные телеканалы лишь обновляли количество пострадавших, сообщали, сколько деревьев упало на соседней улице и пытались собрать клики сюжетами о домашних животных, которых не удалось спасти. Это исключительный пример, но медиа, связанные рекламными обязательствами, работают именно так – они решают свои проблемы и никак не помогают своей аудитории.