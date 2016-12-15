12:12

Правительство РФ продлило запрет на вывоз кожевенного полуфабриката за пределы страны. Постановление опубликовано на официальном портале правовой информации.

Запрет будет действовать с 1 февраля до 1 августа 2017 года. Действие прошлого ограничения закончилось 18 января 2017 года.

Такая мера необходима для обеспечения государственного оборонного заказа, поясняется в документе. Государство может устанавливать подобные ограничения, так как кожевенная продукция – «существенно важный» товар на внутреннем российском рынке.

Запрет на экспорт кожи крупного рогатого скота и лошадей был введен в октябре 2014 года, с тех пор его неоднократно продлевали для поддержки кожевенного бизнеса в России. После введения запрета в России увеличился объем переработанной кожи, отмечало правительство.