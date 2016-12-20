12:20

Перевод бюджетников на российские карты «Мир» приведет к ограничению конкуренции и ущемит права граждан. Такое заявление сделала Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ, передает РИА Новости.

Глава Сбербанка Герман Греф высказался против обязательного перевода всех социальных и бюджетных выплат на карты российской платежной системы, добавляет «Прайм».

«Если возникают любые преференции для любой системы, это приводит к повышению стоимости услуг и к падению качества. Поэтому я думаю, что, на самом деле, очень важно сохранить равенство условий конкуренции», – сказал Греф.

«Коммерсантъ» 19 января сообщил, что несколько крупных российских банков попросят ЦБ не требовать в обязательном порядке перевести расчеты с сотрудниками бюджетных организаций и перечисление соцвыплат на карты «Мир».

Эта норма содержится в поправках к законопроекту о национальной платежной системе, вступить в силу правило должно с января 2018 года. Авторы поправки уточнили, что принципиальное решение по этому вопросу было принято два года назад, теперь только устанавливаются сроки.

Представители банков сказали «Коммерсанту», что технически требование выполнимо. Источники в отрасли указали на несоответствие такого требования антимонопольному законодательству, а также на возможные в таком случае ограничения для граждан по использованию собственных средств.

По данным газеты, письмо готовят в том числе Альфа-банк, «Открытие», Промсвязьбанк. В «Открытии» позднее сообщили, что банк не планирует обращаться с такой просьбой к ЦБ.

Как сказал RNS представитель Альфа-банка, «в настоящее время банк не принимает участие в подготовке письма в адрес главы ЦБ» не вводить обязательный перевод расчетов на карты «Мир».