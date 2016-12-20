Осенью прошлого года ректор РАНХиГС Владимир Мау, рассказывая в бизнес-школе «Сколково» о перспективах российского образования, напомнил аудитории, какого будущего для своих детей хотят россияне. Семьи побогаче обсуждают карьеру менеджера госкомпании, семьи победнее – сотрудника силовых структур. Бедность в стране продолжает расти, отсюда результаты свежего опроса ВЦИОМ: больше половины граждан (53%) в качестве желанного места работы для своих детей рассматривают правоохранительные органы и прочие силовые ведомства. Государство с нынешней структурой занятности – «неприличным количеством чиновников и миллионами охранников» – глава Strategy Partners Group Александр Идрисов называет катастрофой. Но, возможно, самое интересное еще впереди. Ведь будущие поколения россиян вполне могут последовать совету родителей – и массово надеть форму. Почему россияне считают хорошей идеей карьеру военного, полицейского или сотрудника спецслужб?