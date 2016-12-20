13:09

Политик Алексей Навальный написал заявление в Следственный комитет из-за слов депутата Госдумы Сергея Железняка о попытках шантажа от имени оппозиционера. Об этом Навальный сообщил в своем блоге.

Навальный предложил проверить заявление депутата и привлечь к ответственности тех, кто был причастен к вымогательству.

Ранее Железняк рассказал, что к нему обращались «от имени Навального» с предложением заплатить и остановить публикацию разоблачительных сведений о его детях. По его словам, у него просили $100 тысяч и $150 тысяч, но он отказался.

Депутат пояснил, что не стал обращаться в полицию, потому что это дело – «пустота».

Заметка дополняется.