13:29

В Кремле не согласны с утверждениями, что Россия вмешивается в дела других государств. Такое заявление сделал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает «Интерфакс».

«Россия никогда никого не запугивала, никогда не занималась интервенцией в чужие страны, не разрушала страны целиком, и не собирается этим заниматься», – сказал Песков.

Ранее вице-президент США Джо Байден, который покинет свою должность после инаугурации Дональда Трампа, заявил, что Россия «использует все возможности, чтобы свести на нет европейский проект».

По мнению Байдена, она пытается «испытать на прочность» западные страны и вернуться к «политике сфер влияния».

Кандидат Трампа на пост госсекретаря США Рекс Тиллерсон 11 января назвал Россию предсказуемой «в отстаивании своих интересов».

В том числе Тиллерсон упомянул территориальные вопросы, в частности Крым. Будущий глава Госдепа заявил, что Россия «не имела прав на территорию, которая не является ее частью».

Как сказал 19 января Песков, «Россия всегда была надежным партнером, предсказуемым партнером». По его словам, в Кремле не понимают «истеричного эмоционального русофобского фона, который зачастую навязывается извне нашим соседним государствам, будь то государства Прибалтики, Восточной Европы» (цитата по «Интерфаксу»).