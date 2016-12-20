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Результаты президентских выборов в США положительно сказались на котировках канадской компании Northern Dynasty Minerals Ltd. – ее акции с момента избрания Дональда Трампа подорожали более чем в три раза и достигли максимума за четыре года. Об этом сообщает Bloomberg.

Как указывает агентство, победа Трампа буквально возродила Northern Dynasty, которая с 2004 года (момента выхода на биржу в США) не получала выручку. В компании надеются, что администрация нового президента США разблокирует проект Pebble на Аляске, права на который имеет Northern Dynasty.

Месторождение Pebble расположено в Бристольском заливе у юго-западного берега Аляски. На нем обнаружены значительные залежи золота, меди и молибдена. Однако уже несколько лет развитию проекта препятствует Агентство по защиты окружающей среды США (EPA).

За последние несколько лет из проекта Pebble вышли два его основных инвестора – Anglo American и Rio Tinto. На решение Anglo American покинуть проект в 2013 году повлияло падение мировых цен на золото и медь, а Rio Tinto, которая купила 19,1% акций самой Northern Dynasty, в 2014 году передала пакет благотворительным организациям после того, как EPA заблокировало Pebble.