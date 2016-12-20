Рублевые активы – сейчас самые сильные в мире, сообщил в середине января новый министр экономики Максим Орешкин. Рубль уже настолько крепок, что пора думать, как его ослабить, считает первый вице-премьер Игорь Шувалов. Осталось лишь договориться с Центробанком, кто будет этим заниматься: Минфин, переводящий доллары от нефтегазовых сверхдоходов в Резервный фонд, или сам ЦБ, которого подталкивают вновь выйти на рынок и покупать валюту в резервы. Вроде бы, по мнению чиновников, ситуация как никогда стабильна и благоприятна. Но, увы, это совсем не так.

Центробанк обновил данные платежного баланса за 2016 год. Сальдо текущего счета сократилось до минимума с 1998 года – до $22,2 млрд. В долях ВВП, правда, в 2013 году оно сжималось еще больше, до 1,5% при нынешних 1,8%, но статистика платежного баланса – не самая точная материя, о чем свидетельствует хотя бы наличие в нем статьи «Ошибки и пропуски». По большому счету сжатие сальдо до рекордных уровней означает, что при определенном развитии событий финансовые власти страны могут и не беспокоиться о том, как им искусственно ослабить рубль: рынок все сделает за них, но только в куда более неприятных формах.