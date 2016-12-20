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На новый стадион «Зенит-арена» на Крестовском острове в Санкт-Петербурге потребуется выделить еще 1,5–2 млрд рублей. Об этом заявил вице-премьер Виталий Мутко, сообщает «Фонтанка».

Как он пояснил, эти деньги пойду на то, чтобы адаптировать стадион к требованиям ФИФА. Мутко признал, что сейчас стадион удовлетворяет только уровню внутреннего чемпионата.

«Нужны дополнительные периметры безопасности, въездные зоны для автомобилей и автобусов, на время ЧМ мы должны построить павильоны спонсоров, технические павильоны. Это тоже требует ресурсов. Еще расширить зону прессы, wi-fi подключить. Не менее тридцати камер будет на стадионе, чтобы сделать картинку. Также требования к обслуживанию категорий VIP. Различная мебель, кухонное оборудование. Это все то, что в общестроительный проект не входит», – сказал он.

По его словам, дополнительные средства на стадион совместно выделят ФИФА, российское правительство и власти региона.

9 января издание сообщило, что власти Петербурга без конкурса заключили контракт с компанией «Метрострой», подрядчиком строительства «Зенит-арены» на достройку стадиона, сумма которого составила 2 млрд рублей. Эти деньги пойдут на пойдут на обустройство зоны контроля доступа стадиона и его подготовку к ЧМ-2018.

Ранее, 20 декабря, власти Петербурга заключили с «Метростроем» контракт на 1 млрд рублей на достройку стадиона.

https://www.youtube.com/watch?v=PGR5SXr1_CY

Подрядчик объявил о завершении строительства стадиона, которое продолжалось с 2007 года, 26 декабря. Позже в компании заявили, что срок сдачи стадиона в эксплуатацию продлен до 31 марта. 29 декабря губернатор Петербурга Георгий Полтавченко объявил, что «Зенит-арену» разрешили ввести в эксплуатацию.