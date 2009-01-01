Российское телевидение заработало себе очень плохую репутацию: его называют машиной пропаганды, упрекают в отсталости и непрофессионализме. В январе 150 тысяч человек подписались под петицией к Константину Эрнсту, которая призывает Первый канал пересмотреть подход к созданию новогоднего огонька и в 2018 году выпустить шоу без надоевших звезд – Аллы Пугачевой, Максима Галкина, Филиппа Киркорова. Но рост проникновения интернета не меняет количество телезрителей в стране: 70% россиян смотрят телевизор, и эта цифра не падает уже очень давно. Почему? На этот и другие вопросы Republic ответили исследователи телевидения: профессор НИУ ВШЭ Анна Новикова и профессор МГУ, руководитель отдела социологических исследований аналитического центра НРА (крупнейший в России продавец телерекламы) Ирина Полуэхтова.

Как изменилось российское телевидение и его аудитория за последние 10 лет?

Ирина Полуэхтова: За последние десять лет телевидение сильно изменилось технологически – это основной тренд. Развивается цифровая доставка, увеличилось число телеканалов, появились интерактивные услуги типа видео по запросу, которые предоставляют как операторы платного телевидения, так и интернет-сервисы. Если в 2005 году в домах горожан было в среднем 11 телеканалов, то в 2016-м – более 60. В 2005 году мало кто представлял, что любимый сериал можно будет смотреть не только по телевизору, но и «по запросу». Сегодня у зрителей намного шире выбор, и они уже привыкли к этому, стали избирательнее. Это ведет к тому, что универсальным телеканалам, как Первый и «Россия 1», все сложнее собирать массовые аудитории – слишком разнообразны предпочтения и вкусы разных групп аудитории.

Придумать формат, который бы набрал такие же рейтинги, как передачи до 2005 года, уже практически невозможно. Мы составляем списки самых рейтинговых программ с 1999 года. За все это время самую массовую аудиторию собрал концерт Максима Галкина «А мне 26» в 2002 году. И побить этот рекорд вряд ли удастся. И не потому, что они стали хуже. Просто аудитория фрагментируется, рассыпаясь по множеству нишевых продуктов, удовлетворяющих индивидуальные потребности и вкусы.