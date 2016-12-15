Барак Обама с семьей покинул Белый дом, и теперь либеральные группы в соцсетях предлагают своим сторонникам «поблагодарить президента» лайками и перепостами – мол, такого у нас не будет еще долго, а может быть, и никогда. Контраст между Обамой и его преемником, конечно, разительный. Президента с репутацией достойного, образованного, начитанного, сдержанного политика и любящего семьянина сменяет Дональд Трамп. Достаточно сказать, что, управляя страной восемь лет, Обама не был замешан ни в одном скандале или коррупционной афере, про его личную жизнь нет ни одной сплетни. Он ни разу не был уличен в подлости или вранье.

C Трампом скандалы случаются ежедневно, а то и по два-три раза на дню, сменяя друг друга как в калейдоскопе, так что на них никто уже не обращает внимания. Трампа постоянно ловят на лжи. Его невежество поражает, а личная жизнь вызывает смущение.

Обама до сих пор популярен (его последний рейтинг – 58%), а Трампа одобряют лишь 40% населения – самый низкий уровень перед инаугурацией среди послевоенных президентов. Причем контраст между этими двумя работает в пользу Обамы, чьи рейтинги растут.