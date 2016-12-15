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Колебания нефтяных цен, оказывающие влияние на курс рубля, можно сгладить с помощью купли-продажи валюты в целях бюджетной, а не денежно-кредитной политики. Об этом заявили в пресс-службе Банка России, передает «Интерфакс».

В регуляторе также подчеркнули, что по-прежнему придерживаются политики плавающего курса национальной валюты и считают попытки управлять номинальным курсом рубля неэффективными. В то же время в ЦБ приветствовали решение правительства не тратить дополнительные нефтегазовые доходы бюджета.

«Ежемесячные объемы покупок валюты в рамках реализации переходных положений бюджетного правила не будут превышать объем ежемесячных дополнительных нефтегазовых доходов бюджета от превышения фактической цены на нефть уровней, заложенных в бюджет», – подчеркнули в ЦБ.

Таким образом Центробанк прокомментировал заявление первого вице-премьера Игоря Шувалова о возможности валютных интервенций при текущих ценах на нефть. Ранее 19 января он рассказал, что Минфин, Минэкономразвития и ЦБ разрабатывают план по снижению долгосрочной волатильности реального курса рубля и совместных действиях в случае отклонения цен на нефть от запланированного в бюджете уровня.

Заметка дополняется.