14:45

Задержанный в Барселоне российский программист Станислав Лисов подозревается в банковском мошенничестве. Об этом заявили в испанской полиции, передает РИА Новости.

О задержании Лисова стало известно ранее 19 января. Его жена Дарья Лисова рассказала, что программиста задержали шесть дней назад по запросу ФБР и Интерпола, когда он находился в Барселоне на отдыхе.

По словам супруги задержанного, официальных обвинений ему пока не предъявили.

По данным телеканала Russia Today, Лисов занимается поддержкой и разработкой сайтов. До 2013 года он, по данным RT, работал специалистом по контролю качества программного обеспечения в одной из компаний в Таганроге.

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