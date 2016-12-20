15:35

Министерство связи и массовых коммуникаций РФ договорилось с силовиками о возможности снизить в 10 раз объем хранения данных в рамках «антитеррористического» пакета законов.

Об этом со ссылкой на замглавы Минкомсвязи Алексея Волина сообщает «Прайм». Как добавляет «Интерфакс», по словам чиновника, речь идет об избыточной информации: видео, IPTV, торренты и другие «тяжелые для хранения информационные ресурсы».

Кроме того, сказал Волин, министерство договорилось с силовыми ведомствами поэтапно вводить сроки хранения данных, сообщает RNS.

«У нас есть понимание, что с 12 часов на полгода переход можно проводить не сразу же. Можно проводить постепенно: сначала будет срок хранения 2 недели, потом месяц, потом 2 месяца, и дальше уже переходить к полгода», – пояснил замминистра связи.

С 1 июля 2018 года операторы и провайдеры должны будут хранить от полугода до трех лет текстовые и голосовые сообщения пользователей, изображения и видео, а также информацию о фактах передачи сообщений и звонков.

Такая норма содержится в пакете законов, которые были предложены депутатом Госдумы Ириной Яровой и сенатором Виктором Озеровым.

Операторы связи неоднократно говорили, что выполнять эти требования дорого и сложно с технической точки зрения.

В Минпромторге предлагали создать дата-центры на базе национального центра информатизации «Ростеха», чтобы компаниям не пришлось делать существенные вложения.

«Ведомости» в январе сообщили, что ФСБ напомнила телекоммуникационным компаниям о необходимости заложить в бюджет 2017 года деньги на выполнение норм закона.

Минкомсвязи критиковало положения «законов Яровой» в части хранения информации. В декабре 2016 года правительство отказалось смягчать условия хранения данных по этим законам.