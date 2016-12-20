«Вы не могли гулять по улице в центре Рейкьявика в пятницу вечером, потому что не чувствовали себя в безопасности. Толпы тинейджеров откровенно напивались вокруг», – рассказывает Харви Милкмен, профессор психологии, который сейчас преподает в Университете Рейкьявика. Двадцать лет назад исландские подростки входили в число самых пьющих в Европе, соглашается его коллега Гудберг Йонссон. Сейчас ситуация выглядит иначе. Доля 15–16-летних, которые напивались в течение последнего месяца, сократилась с 42% в 1998 году до 5% в 2016-м; доля тех, кто курит, – с 23% до 3%. Как Исландии удалось добиться этого и сработает ли ее опыт в других странах? Об этом рассказывает журналист Эмма Янг на портале Mosaic.

Милкмен более 40 лет исследует механизмы, обуславливающие зависимость. В своей докторской диссертации в начале 1970-х он заключил, что пристрастившиеся к героину и к амфетаминам различаются между собой тем, как они привыкли справляться со стрессом: героин употребляют те, кто в стрессе впадает в некое оцепенение, а метамфетамин – те, кто способен активно ему сопротивляться. После публикации работы в Journal of Nervous and Mental Disease в 1973 году Милкмена пригласили в исследовательскую группу Национального института злоупотребления наркотиками (США), которая должна была найти ответы на вопросы: почему человек начинает употреблять наркотики? Почему продолжает делать это? Когда останавливается и почему возвращается к этой практике?