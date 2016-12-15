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«Газпром» в 2017 году примерно в два раза увеличит вложения в строительство газопроводов «Сила Сибири» и «Турецкий поток». Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на материалы концерна.

Инвестиции в «Силу Сибири» в текущем году предусмотрены на уровне 158,8 млрд рублей, а в «Турецкий поток» (который заменил «Южный поток») – 41,9 млрд рублей. В 2016 году на проекты было направлено около 76 млрд и 23,5 млрд рублей соответственно, а в 2015 году – около 65 млрд и 19 млрд рублей.

Кроме того, в 2017 году «Газпром» намерен вложить в проект «Северный поток 2» около 111 млрд рублей. О том, что все три стройки будут профинансированы в текущем году, в середине января говорил председатель совета директоров концерна Виктор Зубков.

В ноябре 2016 года сообщалось, что «Газпром» сократил плановые инвестиции в «Силу Сибири» с 92,1 млрд до 76,2 млрд рублей. Общая стоимость строительства трубопровода в Китай сохранилась на уровне 799,9 млрд рублей (в ценах 2011 года).