16:55

В Москве построят отдельный корпус при Центральной клинической больнице (ЦКБ) Управления делами президента для высших российских чиновников. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники, знакомые с проектом, и техническую документацию.

По словам двоих собеседников агентства, проект предназначен для президента Владимира Путина «и его окружения».

Корпус сможет единовременно обслуживать 10 пациентов. В клинике будет две «VIP-палаты» площадью 200 квадратных метров, конференц-зал, комната для проведения встреч и бассейн. Здание свяжут с существующими корпусами подземными переходами.

Стоимость строительства центра составит 2,9 млрд рублей. Сумма, которую придется потратить на оснащение клиники, не приводится. Как ожидается, строительство должно быть завершено в 2020 году.

Источники Reuters пояснили, что после введения западных санкций представители российской элиты начали посещать «самые дорогие московские клиники». В частности, в ноябре 2016 года корреспондент агентства во время посещения одной из таких клиник наблюдал множество охранников, а у самого здания были припаркованы лимузины. Эти центры не подходят для высших чиновников из-за нехватки возможностей для обеспечения безопасности, рассказали источники агентства. В государственных медучреждениях не могут обеспечить должное качество лечения, которое «значительно ухудшилось» после развала СССР.

Новый корпус будет оборудован президентской и правительственной связью. Первая предоставляется президенту, премьер-министру, главе Минобороны и руководителю Генштаба, второй пользуются высшие чиновники правительства. Помимо них, новый корпус предназначен и для представителей «охраняемой группы»: действующих и бывших президентов и членов их семей, спикеров Совета Федерации и Госдумы, глав Верховного и Конституционного суда, генпрокурора и руководителя Следственного комитета.

Никаких доказательств того, что сам Путин или другие высшие чиновники больны, нет, уточняет Reuters.

Территория ЦКБ занимает 180 гектаров, на ней размещены 12 корпусов, которые могут вместить 1200 пациентов. Сейчас право бесплатно проходить в ней лечение имеют члены правительства, сенаторы, судьи Конституционного суда и более тысячи чиновников.

После введения санкций, российским чиновникам не рекомендовано выезжать на лечение за границу. В частности, предлагалось законодательно запретить им лечиться за пределами России, но законопроект был отклонен.

В начале июля 2016 года собеседники РБК сообщили, что Путин отменил все поездки на неделю, причины этого не назывались. До этого президент на протяжении недели не появлялся на публике в марте 2015 года. Тогда собеседники Reuters связывали это с его болезнью, а, по данным «Дождя», он болел гриппом. В обоих случаях пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл ситуацию обычной и утверждал, что глава государства здоров.