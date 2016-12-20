«Роснефть» готовит новые сделки с участниками приватизации 19,5% собственных акций – Glencore, Суверенным фондом Катара (Qatar Investment Authority, QIA) и кредитовавшим сделку итальянским банком Intesa Sanpaolo. Об этом Игорь Сечин доложил в понедельник Владимиру Путину. В чем будет заключаться «расширение сотрудничества» Сечин не раскрыл, но попросил президента принять новых партнеров «Роснефти» для того, чтобы обсудить дальнейшие планы и «подчеркнуть значение» состоявшейся сделки. Путин ответил: «Хорошо».

Значение приватизации «Роснефти», и правда, сложно переоценить. В конце прошлого года она принесла в госказну 710,8 млрд рублей. Без этих денег громадный дефицит бюджета в 3 трлн рублей оказался бы еще почти на триллион больше.

Отблагодарить инвесторов личной встречей с Путиным можно еще и потому, что без их участия правительству наверняка пришлось бы снова брать деньги из Резервного фонда. И тогда в нем остался бы всего 261 млрд рублей, то есть почти в четыре раза меньше по сравнению с тем, сколько было на начало 2017 года.

Прошедшая сделка оставила заметный след в экономической статистике: прямые инвестиции в России резко подскочили в последнем квартале 2016 года. Абсолютный рекорд по этому показателю принадлежит первому кварталу 2013 года: тогда состоялась другая «сделка века», в результате которой крупный пакет акций в «Роснефти» получила BP.

«Роснефть» назвала продажу 19,5% собственных акций крупнейшей сделкой в истории российской приватизации и самой большой в мировом нефтегазовом секторе по итогам прошлого года. О ней Сечин лично под камеры докладывал Путину 7 декабря. Но почти сразу к сделке возникло много вопросов, на которые ни продавцы, ни покупатели не спешили отвечать. В преддверии новых договоренностей с Glencore и катарским фондом напоминаем все, что известно о прошлогодней приватизации «Роснефти», а главное – что до сих пор остается за кадром.