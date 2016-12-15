17:26

В экономике России нет ни одного «пузыря», и в конце прошлого года она начала расти. Об этом заявил первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов в ходе выступления на Давосском экономическом форуме, передает «Интерфакс».

«В целом ситуация выглядит достаточно здоровой, и, если говорить откровенно, мы сейчас находимся в ситуации, когда нет ни одного пузыря ни на одном рынке: ни на рынке недвижимости, ни на рынке ценных бумаг, то есть на фондовом рынке, – нигде. Абсолютно стерильная ситуация», – подчеркнул он (цитата по RNS).

По словам Шувалова, в 2017 году российский ВВП может увеличиться на 1–2%. Ранее в интервью Bloomberg он пояснил, что экономический рост на 2% может произойти, «если все будет хорошо».

Выступая на сессии Давосского форума, Шувалов выразил надежду, что приток зарубежных инвестиций в экономику РФ может начаться в самое ближайшее время, передает «Прайм». Первый вице-премьер, в частности, отметил, что страна готова к расширению сотрудничества с Евросоюзом в любой форме.

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