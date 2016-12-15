17:21

Экспертная рабочая группа федерального уровня во главе с министром по вопросам Открытого правительства Михаилом Абызовым отклонила петицию об отмене «закона Яровой». Об этом сообщает «Интерфакс».

Эксперты пришли к выводу, что поправки соответствуют российской Конституции, а их реализация не влечет за собой последствий, изложенных авторами инициативы.

Вместе с тем экспертная группа рекомендовала правительству провести дополнительную оценку технических, организационных, финансово-экономических и социальных аспектов применения закона.

Госдуме эксперты рекомендовали исключить из документа расширенное толкование понятий «миссионерская деятельность», «экстремизм» и «оскорбление чувств верующих».

Помимо этого эксперты порекомендовали Верховному суду РФ в течение года проанализировать и обобщить судебную практику в части норм, которые связаны с миссионерской деятельностью.

Петиция против «антитеррористических» законов, размещенная на сайте «Российской общественной инициативы», набрала нужные для рассмотрения 100 тысяч подписей в середине августа.

Авторы инициативы выступили за отмену законов, так как они «требуют огромных денег и могут привести к банкротству многих интернет-компаний, и снизить доход государства от получаемых от них налогов», а также «ущемляют права человека».

Заметка дополняется.