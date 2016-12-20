Крупнейшее достижение президентства Барака Обамы – реформа здравоохранения Obamacare, как и ожидалось, стала первой жертвой Дональда Трампа. Одним из первых указов нового президента стало предоставление разрешение федеральным ведомствам де факто не администрировать программу. Трампа поддерживает и республиканское большинство в конгрессе. Это было предсказуемо: вводивший Obamacare закон «О защите пациентов и доступном здравоохранении» был принят без единого голоса республиканца. Уже тогда наблюдатели отмечали, что реформы, проведенные без двухпартийного консенсуса, часто не выдерживают проверку историей.

Тем не менее, отмена Obamacare означает серьезные проблемы для миллионов малообеспеченных американцев, многие из которых голосовали за Трампа. Пока трудно сказать, что придет ей на смену. Судя по результатам слушаний в Конгрессе с участием кандидата на пост министра здравоохранения Тома Прайса 18 января, республиканцы знают, что хотят отменить реформу, но согласия о том, что предложить вместо нее, не достигли.

Беда американского здравоохранения