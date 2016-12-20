Борьба за власть в Гамбии – небольшой стране в западной Африке – вышла на новый уровень. В декабре 2016 года диктатор Гамбии, Яйя Джамме, бессменно правящий страной более 20 лет, неожиданно проиграл выборы. Покидать пост Джамме предсказуемо отказался, спецслужбы взяли под контроль избирательную комиссию, а сам диктатор ввел в стране чрезвычайное положение и потребовал новых выборов.

Такого комплекса мер, возможно, было бы достаточно, чтобы остаться у власти. Но в ситуацию вмешались соседи – прежде всего, Сенегал, у которого накопились претензии к нынешнему руководству Гамбии. Экономическое сообщество стран Западной Африки потребовало, чтобы Джамме уступил место победителю выборов, лидеру оппозиции Адаме Бэрроу.

Президенту предложили уйти мирно, получив убежище и спокойную жизнь где-нибудь за границей. А в противном случае соседи пригрозили взять процесс передачи власти в свои руки, отправив в Гамбию военный контингент альянса. Сенегал, Гана, Нигерия, Того и Мали отправили к границам страны войска и собрались задействовать военную авиацию.

Срок ультиматума истек в ночь на 19 января. По некоторым данным, вторжение уже началось. Сообщается, что войска альянса движутся к столице, а армия Гамбии им не препятствует – ее командующий Осман Баджи на днях дал понять, что военные не будут защищать президента. Если ситуация не изменится, смена власти в Гамбии – дело ближайших дней.

Что произошло?