18:30

«Исламское государство» возобновило казни в римском амфитеатре Пальмиры. Об этом сообщает базирующаяся в Лондоне Сирийская обсерватория по правам человека, передает The Times.

Убийства противников происходили также за пределами театра и на территории бывшей российской военной базы 18 января. Были убиты преподаватели и члены повстанческих группировок, которые противостоят и ИГИЛу, и режиму президента Башара Асада.

Пальмира вновь перешла под контроль «Исламского государства» 11 декабря. До этого город на протяжении полугода контролировался сирийскими и российскими военными.

По мнению президента России Владимира Путина, ИГИЛ смогло вновь захватить город из-за несогласованных действий коалиции, Сирии и России. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков указывал на бездействие международного сообщества в сложившейся ситуации.

Пальмира входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. За 10 месяцев в 2015–2016 году, когда город был под властью «Исламского государства», там были уничтожены античные храмы, арки и погребальные башни. На территории амфитеатра происходили массовые казни, видеозаписи которых боевики позднее распространяли в интернете.

Римский театр в Пальмире был построен во втором веке нашей эры.