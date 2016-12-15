19:03

На блогера из Екатеринбурга Руслана Соколовского, которого обвиняют в экстремизме и оскорблении чувств верующих за ловлю покемонов в храме, завели еще одно уголовное дело.

Об этом «Интерфаксу» сообщил адвокат Алексей Бушмаков.

«Сегодня стало известно, что в отношении Соколовского возбуждено еще одно уголовное дело – о незаконном обороте специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации», – сказал он.

Поводом для нового дела стала найденная у Соколовского при обысках ручка с видеокамерой. О ручке СК сообщил осенью 2016 года после задержания блогера, тогда же следователи допустили, что из-за этого на него могут завести новое дело.

Соколовского задержали в сентябре прошлого года после того, как он опубликовал ролик, где он ловит покемонов Храме-на-Крови в Екатеринбурге.

На видео блогер объясняет, что его возмущает предусмотренная за подобные действия уголовная ответственность, о которой заявили в одном из телевизионных сюжетов.

Как сказал «Интерфаксу» адвокат блогера, экспертный совет при региональном Минюсте не нашел в видеоролике Соколовского признаков экстремизма и оскорбления чувств верующих.

Суд 19 января продлил арест Соколовского до 22 февраля. После задержания блогера поместили под домашний арест, но позднее отправили в СИЗО: суд установил, что Соколовский нарушал условия домашнего ареста.