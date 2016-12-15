19:33

Национальное управление безопасности движения (NHTSA) США закроет расследование о первом в мире ДТП со смертельным исходом с участием беспилотного автомобиля Tesla. Об этом со ссылкой на источники сообщает Reuters.

Ведомство не нашло в автомобиле Tesla Model S дефекта, который позволил бы отозвать автомобили, уточняет агентство.

Также со ссылкой на источники о завершении расследования сообщает AP. По данным агентства, компанию Tesla Motors не оштрафуют, однако регуляторы предупредят производителя, что нельзя вводить клиентов в заблуждение, называя полуавтоматическую систему вождения автопилотом.

В мае 2016 года автомобиль Tesla Model S во Флориде столкнулся с ехавшей впереди фурой. Находившийся в электрокаре человек погиб.

Сообщалось, что в рамках расследования будет проверено 25 тысяч автомобилей. По данным Tesla Motors, автопилот Model S не распознал белую сторону грузовика, поскольку тот находился перед автомобилем напротив ярко освещенного неба.

Tesla, которую основал американский инженер Илон Маск, представила в октябре 2016 года электрокары с полноценным автопилотом. По словам Маска, система будет окончательно готова к концу 2017 года.