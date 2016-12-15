Двадцатого января Дональд Трамп примет присягу и станет 45-м президентом США. По этому случаю в Вашингтоне пройдут масштабные инаугурационные торжества. Как пишет BBC, наблюдать церемонию, которая пройдет на ступенях Капитолия, будут 800–900 тысяч человек (правда, неясно, сколько там будет сторонников Трампа, а сколько придет, чтобы протестовать). AP сообщает, что на свою инаугурацию Трамп собрал рекордную сумму – более $90 млн частных пожертвований. Это почти столько же, сколько Обама собрал на обе свои инаугурации, вместе взятые (в 2009 году – $55 млн, в 2013-м – $43 млн). Стоимость всех торжеств, которые пройдут 20 января в Вашингтоне, оценивают в $175–200 млн, включая расходы на безопасность, транспорт и работу экстренных служб.

Инаугурации американских президентов обычно запоминаются не праздничными номерами, а некоторыми конфузами или странными элементами торжественной программы. По сравнению с ожидаемыми на присяге Трампа сотнями тысяч 20 тысяч (и это, возможно, преувеличенная цифра) гостей инаугурации президента Эндрю Джексона в 1829 году – это совсем маленькая группа людей. Но ее хватило, чтобы образовать внушительное столпотворение в Белом доме, который Джексон открыл для всех в честь праздника. История породила мифы о том, что толпа устроила внутри президентского дома пьяный дебош, побив фарфор, испортив ковры и поломав мебель.

Скорее всего, это было преувеличением, но в тот день все и правда пошло не по плану. Еще во время церемонии у Капитолия толпа порвала сдерживающие ее веревки, и Джексон был вынужден спрятаться внутри здания, откуда ускакал на коне в Белый дом, рассекая толпу зевак. Но толпа нашла его и там. Когда президента откровенно зажали в его собственном доме, он понял, что единственный путь укрыться – отправиться в гостиницу и оставить интерьеры Белого дома на волю гостей, поглощавших закуски и пунш.