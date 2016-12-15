20:53

На шествии памяти адвоката Станислава Маркелова и журналистки «Новой газеты» Анастасии Бабуровой, убитых в 2009 году, задержали как минимум пять человек. Об сообщает «Медиазона».

«Полицейские задержали молодого человека, прикрывающего лицо шарфом и нескольких человек, возмущенных действиями сотрудников МВД», – уточнило издание.

По информации «ОВД-Инфо», среди задержанных ЛГБТ-активистка Марта Хромова, которая держала радужный флаг. В проекте уточнили, что полиция проверяла надписи на плакатах людей, которые хотели присоединиться к акции, и допускала к шествию тех, чьи плакаты соответствовали «заявленной тематике».

Заметка дополняется.