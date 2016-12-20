22:21

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подвел итог работы Администрации президента США Барака Обамы и указал на ее ошибки. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Разрушение отношений США и России, их доведение до низшей точки за последние десятилетия – это главная внешнеполитическая ошибка Администрации Обамы», – сказал Медведев.

Российский премьер пришел к выводу, что к концу второго срока Обамы россисйко-американские отношения «полностью деградировали». Он пояснил, что Администрации следовало вести с Москвой «равный диалог», так как необходимо учитывать, что «Россия не “банановая республика”», а равное США по оборонному потенциалу государство.

Заметка дополняется.