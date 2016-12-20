19 января, 23:12

В море рядом с городом Парти упал частный самолет Beechcraft King Air C90, на борту которого находился один из членов Федерального верховного суда Бразилии Теори Заваски, передает Reuters.

Издание Globo пишет, что всего в самолете находились четыре человека, трое из которых, по предварительным данным, погибли.

Сын Заваски в фейсбуке подтвердил, что его отец находился в упавшем самолете.

Теори Заваски занимался расследованием коррупционного скандала, связанного с нефтегазовой госкомпании Petrobras и принимал решение об аресте фигурантов.

В 2014 году следователи выяснили, что топ-менеджеры Petrobras подписывали с подрядчиками выгодные контракты за 3% комиссионных. При этом суммы контрактов были завышены, полученные комиссионные шли на подкуп политиков из правящей Партии трудящихся и на поддержку избирательных кампаний.

В августе 2016 года из-за коррупционного скандала президента Бразилии Дилмы Русеф ушла в отставку. Она возглавляла совет директоров Petrobras в 2003–2010 годах. В марте 2016 задержали предшественника Ресеф – Луиса Инасиу Лулу да Силву, позже ему предъявили обвинение в коррупции и отмывании денег.