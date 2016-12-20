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Московская полиция отпустила всех совершеннолетних активистов, задержанных на шествии памяти адвоката Станислава Маркелова и журналистки «Новой газеты» Анастасии Бабуровой. Об этом сообщает «ОВД-Инфо».

По данным проекта, на пятерых участников акции составили протоколы по части 5 статьи 20.2 КоАП (нарушение участником публичного мероприятия установленного порядка проведения шествия). Причиной задержания, предположительно, стало закрытие лица во время акции; сами активисты эту информацию отвергают. В проекте подчеркнули, что задержанным не выдали протоколы и обязали явиться за повестками в суд 23 января.

Среди задержанных, как отмечает «ОВД-Инфо», находится несовершеннолетняя. Ее правоохранительные органы не отпустили, направив в Центр временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей, так как ее родители проживают не в Москве.

Ранее стало известно, что из ОВД «Арбат» отпустили ЛГБТ-активисту Марту Хромову. Полиция не стала составлять на протокол.

Акции в память убитых в 2009 году адвоката Станислава Маркелова и журналистки «Новой газеты» Анастасии Бабуровой прошли 19 января в нескольких городах России. В Москве в ходе шествия были задержаны семь человек, среди которых была Хромова. «Медиазона» сообщала, что среди задержанных «молодой человек, прикрывающий лицо шарфом, и нескольких человек, возмущенных действиями сотрудников МВД».

Станислав Маркелов и настасия Бабурова были убиты 19 января 2009 года в Москве. Суд постановил, что виновным в убийстве является один из предполагаемых лидеров «Боевой организации русских националистов» Никита Тихонов. Его приговорили к пожизненному заключению, а гражданская жена Тихонова Евгения Хасис получила 18 лет колонии как соучастница.