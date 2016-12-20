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Младший сын бывшего главы «Российских железных дорог» Владимира Якунина стал директором консалтинговой компании в Лондоне. Это следует из данных регистра британских компаний.

Речь идет о Викторе Якунине, который 4 августа 2016 года зарегистрировал Newfound Future Investments Limited. Из документа следует, что компания намерена заниматься управленческим консалтингом, исключая финансовый сектор.

Ранее стало известно, что второй сын Якунина – Андрей – построит офисы на Рублево-Успенском шоссе через собственный инвестфонд VIY Management, в котором он курирует управление портфелями прямых инвестиций в компании малой и средней капитализации и недвижимость с общими активами свыше $400 млн.

Представитель Андрея Якунина также говорил РБК, что сыну экс-главы РЖД принадлежит особняк в Лондоне стоимостью в £23 млн. Представитель Владимира Якунина подчеркивал, что сам бывший глава РЖД не имеет отношения к данному особняку, а также что он не участвовал в его приобретении.