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Публикация писем электронной почты, предположительно принадлежавшей помощнику президента России Владимира Путина Владиславу Суркову, привела к отставке высокопоставленного чиновника. Об этом два близких к Администрации президента источника рассказали «Ведомостям».

Речь идет о руководителе аппарата Суркова Александре Павлове, который уволился в декабре 2016 года, пишет газета.

В управлении президента по экономическому сотрудничеству со странами СНГ, Абхазией и Южной Осетией, которое возглавляет Сурков, эту информацию отвергли.

«Три года отработал, устал», – сказал представитель ведомства.

В октябре 2016 года группа украинских хакеров, называющих себя «Киберхунтой», заявила, что получили доступ к одному из электронных почтовых ящиков Суркова. В сообщении хакеров говорилось о переписке Суркова со своим помощником Павлом Карповым, который, по их данным, подписывает документы псевдонимом Павлов Николай Николаевич.

В письмах также содержалась информация о планах руководства России «по продолжению захвата украинских территорий на Западной Украине» и предложения «по дестабилизации политической жизни в Украине и проведению досрочных парламентских выборов».

Заметка дополняется.