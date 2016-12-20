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Глава Министерства обороны России Сергей Шойгу поручил оценить возможность замены пассажирских самолетов Ту-154, Ту-134 и Ил-62М на новые российские аналоги. Об этом «Коммерсанту» рассказали близкие в Минобороны источники и несколько руководителей авиапредприятий.

Представитель Минпромторга сказал изданию, что «никаких документов на этот счет от Минобороны в министерство не поступало». При этом он добавил, что на счету у Минобороны могут появиться самолеты Ту-214, Ту-204СМ, SSJ 100, а также Ил-96–300.

«Конкретные детали, включая модели самолетов и возможные сроки, относятся к сфере взаимоотношений Минобороны и производителя самолетов», – отметили в пресс-службе.

Газета подчеркнула, что в авиапарке Минобороны 14 самолетов Ту-154Б-2 (1979–1985 годов выпуска), семь Ту-154М (1986–2012 годов), 36 Ту-134А и Ту-134А-3 (1975–1983 годов), а также девять Ил-62 (1977–1992 годов).

Поводом для возвращения к вопросу обновления самолетов Минобороны «Коммерсантъ» назвал крушение Ту-154 25 декабря 2016 года. Тогда все 92 человека, находившиеся на борту, погибли. Среди пассажиров были руководитель фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка, съемочные группы «Первого канала», НТВ и «Звезды», а также руководитель и артисты ансамбля имени Александрова, летевшие поздравить российских военных в Сирии с Новым годом.

Причина крушения еще не установлена. Следствие рассматривает версии технических неполадков, ошибки пилотов, попадания в двигатель посторонних предметов или некачественного ремонта. Версия теракта на борту после взрывотехническую была исключена.