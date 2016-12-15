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Из американской военной тюрьмы в Гуантанамо на Кубе перевели четырех человек, в том числе россиянина Равиля Мингазова. Об сообщил Пентагон, передает Reuters.

Два человека, в том числе и россиянин, были переданы властям Объединенных Арабских Эмиратов, еще один – Саудовской Аравии.

Агентство подсчитало, что таким образом в Гуантанамо остался 41 заключенный.

Освобождение Мингазова власти США одобрили в июле 2016 года. Он находился в тюрьме на протяжении 14 лет, обвинения ему предъявлены не были.

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